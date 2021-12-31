الحزب الاسلامي يستنكر مجزرة “جبلة” ويطالب بانزال الحكم العادل بحق مرتكبيها

2021/12/31 | 20:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصف الحزب الإسلامي العراقي، ما شهده قضاء جبلة ليلة أمس بالمجزرة البشعة، مطالباً بملاحقة مرتكبيها وانزال اقصى العقوبات بحقهم.وشدد الحزب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هذه الفعلة الشنيعة التي راح ضحيتها اكثر من ١٨ شخصاً مثلت صدمة كبيرة، مضيفاً بان الرواية الرسمية والأمنية ما تزال متضاربة وغير مقنعة، …

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