على هدير الطائرات الروسية.. شمال غرب سوريا يودع 2021

2021/12/31 | 20:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يودع سكان شمال غرب سوريا عام 2021 بظروف وأجواء تكاد تكون استثنائية عن بقية المناطق في البلاد والأجزاء الأخرى من العالم.

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