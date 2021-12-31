بريطانيا ترخص استخدام حبوب فايزر المضادة لكورونا للبالغين المعرضين لمخاطر عالية

2021/12/31 | 20:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق المنظمون في المملكة المتحدة على دواء باكسلوفيد، وهي حبوب مضادة للفيروسات طورتها شركة فايزر، والتي تشير الدراسات إلى أنها يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر دخول المستشفى والوفاة للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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