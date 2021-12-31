2021/12/31 | 20:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كلف القائد العام للقوات المسلحة بالعراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، جهاز الأمن الوطني بالتحقيق في حادث جبلة.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع": "للوقف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء العراق يكلف جهاز الأمن الوطني بالتحقيق في حادث "جبلة") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء العراق يكلف جهاز الأمن الوطني بالتحقيق في حادث "جبلة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).