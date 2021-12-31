شهر حزيران: قاسم مصلح وسعدي يوسف.. القمّة الثلاثية ورحيل ’اللامعة’

2021/12/31 | 20:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس - أُسرة التحرير

يستعرض "ناس نيوز"، حصاداً موجزاً لأبرز الأحداث التي شهدها العام 2021، وذلك عشية نهايته.

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وفي أدناه "جانب من أبرز الأحداث" التي شهدها شهر حزيران/ يونيو من العام الحالي:

الكاظمي وقضية قاسم مصلح

في الأول من حزيران 2021، أوصى رئيس الوزراء، بأن تبتعد القوى السياسية عن زج الحكومة في "مزايدات انتخابية"، مؤكداً أن "أي قضية تذهب للتحقيق ننتظر نتائجها، والسلطة القضائية هي التي تقرر ما سيحدث".

حربية قائداً لعمليات سومر

أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في الاول من حزيران، أمراً بتكليف الفريق الركن سعيد حربية قائداً لعمليات سومر.

"استرداد عائدات الفساد"

في الثاني من حزيران، قدّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون "استرداد عائدات الفساد"، إلى مجلس النواب.

العمال يهاجم البيشمركة

دانت رئاسة اقليم كردستان، في الخامس من حزيران، حادثة مقتل 5 عناصر من البيشمركة في قضاء العمادية بعد هجوم شنته عناصر من العمال الكردستاني، مؤكدة على ضرورة "وضع حد لتصرفات الحزب".

اغتيال ضابط مخابرات

في السابع من حزيران، وُجد العقيد نبراس فرمان مقتولاً داخل سيارته رباعية الدفع بعد أن هاجمه مسلحون مجهولون، في منطقة البلديات شرق العاصمة بغداد.

إطلاق سراح مصلح

أكد مجلس القضاء الأعلى، في التاسع من حزيران، أن اخلاء سبيل قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح، تمّ لعدم كفاية الأدلة الموجهة ضده في قضية اغتيال الناشط ايهاب الوزني.

رحيل سعدي يوسف

قدمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، في الثالث عشر من حزيران، تعازيها إلى الأوساط الأدبية والثقافية برحيل الشاعر سعدي يوسف في لندن.

الحكم على الكرعاوي

في السابع عشر من حزيران، اصدرت هيئة النزاهة حكماً بالغرامة والحبس الشديد بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف وعضو مجلس المحافظة السابق جواد الكرعاوي، مُبيِّنةً أنَّ القرار جاء على خلفيَّة قضيَّة كسبٍ غير مشروعٍ.

انتخابات رئاسية إيرانية

ادلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، (18 حزيران 2021)، بصوته في الدقائق الأولى من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة.

رحيل اللامعة

في الثامن عشر من حزيران، نعى مجلس إدارة فدرالية البيت المندائي في هولندا، الجمعة، وفاة الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة.

رئيسي رئيساً

أعلن التلفزيون الإيراني، في التاسع عشر من حزيران، فوز المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.

إغلاق مواقع عراقية وإيرانية

في الثالث والعشرين من حزيران، أغلقت السلطات الأميركية، 33 موقعا إلكترونية تابعة لوسائل إعلام إيرانية وعراقية.

القمة الثلاثية

احتضنت بغداد، في السابع والعشرين من حزيران، القمة الثلاثيَّة بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك استكمالا للقمتين السابقتين في القاهرة بمصر والبحر الميت في الأردن.

محكمة التمييز

صوّت مجلس النواب، في جلسته المنعفدة بتاريخ التاسع والعشرين من حزيران، على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية.

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