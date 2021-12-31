بريطانيا تقرّ استخدام عقار “فايزر” المضاد لكورونا

2021/12/31 | 21:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة وافقت بريطانيا على استخدام دواء مضاد لكورونا من إنتاج شركة “فايزر” للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ويعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة والمعرضين لخطر تفاقم حالتهم المرضية.وقالت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إن أقراص “باكسلوفيد” تكون أكثر فاعلية عند تناولها خلال المراحل المبكرة من الإصابة.وأوصت …

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