اللواء رسول بشأن حادث جبلة: لن نسمح لأي طرف بالمساس بأمن المواطن

2021/12/31 | 21:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيهات عدة بحق المتورطين في حادثة جبلة بمحافظة بابل.وقال اللواء رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القائد العام للقوات المسلحة يتابع بشكل مباشر التحقيقات بحادثة جبلة في محافظة بابل"، مشيراً الى أن "رئيس الوزراء وجه بأن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل". وأضاف، أن "رئيس الوزراء وجه بتحقيق عادل واتخاذ أقصى العقوبات بحق المقصرين"، مؤكدا "لن يسمح لأي طرف بالمساس بأمن المواطن في أي شبر من أرض الوطن".وتابع أن "توجيهات صدرت باعتقال عدد من الضباط والأشخاص على خلفية حادث جبلة".وكلف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، جهاز الأمن الوطني بالتحقيق في حادث جبلة.

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