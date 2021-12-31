"الجنس مقابل النقط".. فضيحة "ابتزاز" جديدة تثير استياء في المغرب

2021/12/31 | 21:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت فضيحة "ابتزاز جنسي" جديدة، في حق طالبة جامعية استياء في المغرب ودعوات للطالبات ضحايا اعتداءات مماثلة لكسر الصمت وفضح المذنبين، وذلك بعد أشهر قليلة من انكشاف قضية مماثلة هزت الرأي العام في المملكة.

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