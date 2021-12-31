الأزمة المالية تسلب لبنان روحه.. ولا رغبة لأطفاله حتى في اللعب

2021/12/31 | 21:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجثم أمام طفل في العاشرة من عمره، يجلس متقوقعًا على ذاته داخل مكاتب جمعيتي الخيرية "إنارة" (INARA)، الشبكة الدولية للمساعدات والإغاثة والمساعدة.يخفي عيناه ذات اللون البني الغامق والأهداب الطويلة تحت كمامته الواقية.

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