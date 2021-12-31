شاهد احتفالات رأس السنة في شارع المتنبي

2021/12/31 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غص شارع المتنبي، وسط بغداد، اليوم الجمعة، بالاف المواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وتتوسط الجموع الغفيرة شجرة الميلاد، بانتظار انتصاف الليل للبدء بالاحتفالات العارمة.

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