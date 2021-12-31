ضبط مواد متفجرة في مناطق متفرقة من نينوى

2021/12/31 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الاعلام الامني=========الاستخبارات العسكرية تضبط مواد متفجرة في مناطق متفرقة من نينوى==========تاكيدا لمهامها في الوصول الى مخابىء أسلحة واعتدة داعش الارهابي وبعملية نوعية استباقية ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ وبالتنسيق مع استخبارات الفوجين الاول والرابع للواء المشاة ٧٣ تم ضبط٤٢ قنبرة هاون عيار 60 ملم ،١٩ قنبرة هاون عيار 82 ملم ،١٨ قذيفة مدفع عيار 130 ملم ،١٤ صمام اصطدام ١١ قنبرة هاون 120 ملم ،٥ رمانات قاذفة.٣ صواريخ كراد ،بالاضافة الى قنبرة طائرة مسيرة ،وقذيفة مدفع 155ملم .حيث تم ضبط المواد في مناطق قرية كرولاند التابعة لناحية زمار ومنطقة الشيخ ابراهيم بناحية المحلبية وجنوب مطار تلعفر غربي نينوى. فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة.==========31 كانون الاول 2021

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