إحباط تعرض إرهابي قرب الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2021/12/31 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني ، اليوم الجمعة، بإحباط تعرضا إرهابيا قرب الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) أن "لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي احبط تعرض ارهابي في منطقة عين ليلى قرب الحدود بين ديالى وصلاح الدين".

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