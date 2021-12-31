جنوب أفريقيا ترفع حظر التجول الليلي في العام الجديد

2021/12/31 | 21:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ احتفل مواطنو جنوب أفريقيا بقرار الحكومة تجميد قرار حظر التجول في منتصف الليل بعد قرابة عامين من قيود “كوفيد-19” لما يمثله القرار من تحلحل للشركات والمواطنين مع بداية العام الجديد.وصرح مايكل متشندي الذي يعمل مديرا في مطعم ومقهى هارد روك كافيه في كيب تاون أن “العامين الماضيين كانا صعبين علينا، إذا نظرت إلى […]

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