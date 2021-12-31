تركيا تسجل طفرة قياسية بإصابات كورونا ليلة رأس السنة

2021/12/31 | 21:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سجلت تركيا، الجمعة، قفزة قياسية بعدّاد إصابات كورونا للمرة الاولى منذ نيسان الماضي.

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واعلنت وزارة الصحة تسجيل 40786 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان، فيما حذر وزير الصحة من أن المتحور "أوميكرون" أصبح مهيمنا مع احتفال الأتراك بليلة رأس السنة الجديدة دون قيود.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر فيما وصفه بأنه "تحذير" العام الجديد "على الرغم من عدم وجود قيود، نوصيكم بالتصرف كما لو كانت موجودة".

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