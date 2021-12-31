2021/12/31 | 21:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HpNEKZGklK4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعياد الميلاد ورأس السنة مع الفنان جعفر الغزال) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعياد الميلاد ورأس السنة مع الفنان جعفر الغزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).