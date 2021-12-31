تحالف العزم يصدر بياناً بشأن مجزرة “جبلة”

2021/12/31 | 21:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر، يوم الجمعة، بياناً بشأن المجزرة التي وقعت في ناحية جبلة بمحافظة بابل، داعياً القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى التدخل الحاسم لكشف ملابساتها.وقال التحالف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تابعنا بألم بالغ ماحدث من مجزرة مروعة في ناحية جبلة شمالي محافظة …

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