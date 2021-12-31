توب 5: أزمة لبنان تسلبه روحه.. واستنفار أوروبي في مواجهة أوميكرون

2021/12/31 | 21:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تداعيات أزمة لبنان المالية، وإطلاق مصر سراح ابنة يوسف القرضاوي، والبيت الأبيض يكشف ما قاله بايدن لبوتين في مكالمتهما، مرورًا بترخيص حبوب فايزر في بريطانيا وحالة "الاستنفار الحربي" الأوروبي لمواجهة "أوميكرون"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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