تصريح لمالية إقليم كردستان العراق حول مبلغ الـ 200 مليار دينار - عاجل

2021/12/31 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو لجنة المال والاقتصاد في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، اليوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 200 مليار دينار إلى الإقليم.

وقال علي في حديث ل(بغداد اليوم) إنه "في حال عدم إقرار موازنة 2022، فأنه سيتم العمل بفقرات موازنة 2021".

وأضاف أنه "حتى إقرار الموازنة سيتم إرسال هذا المبلغ المخصص لدفع رواتب الموظفين في الإقليم".

وأكد أنه "بعد إقرار الموازنة سيتم الاتفاق على صيغة جديدة".

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