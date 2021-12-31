اعفاء مدير استخبارات بابل من منصبه وتكليف أخ قائد شرطة المحافظة الجديد

2021/12/31 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانهاء تكليف قائد أمني جديد في بابل بعد انهاء تكليف قائد الشرطة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "تم انهاء تكليف العميد علاء شبر من مهام مدير استخبارات بابل".

وأضاف أنه "تم تكليف العميد ظافر تركي بالمنصب اعلاه".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت وزارة الداخلية، اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية حادثة جبلة الذي وقع يوم أمس وراح ضحيته 20 شخصا، وأنه تم تكليف معاون قائد الشرطة السابق اللواء خالد تركي بديلاً عنه.

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