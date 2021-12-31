مغامرة ’شيّقة’ للإمساك بنمر نادر في محافظة دهوك (صورة)

2021/12/31 | 21:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عثرت السلطات في محافظة دهوك على نمر وقع بفخ في إحدى القرى الجبلية، وأرسلته إلى حديقة حيوانات في مدينة دهوك حيث بترت إحدى قوائمه في ظهور نادر لمثل هذا النوع من "السنوريات".

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وقال مسؤول شرطة حماية البيئة في دهوك العقيد جمال سعدو (31 كانون الأول 2021)، إن "شرطة حماية البيئة في قوات البيشمركة تبلغت الأربعاء بالعثور على النمر، بعدما وقع بفخ في قرية زيرزة في المحافظة، نصبه السكان بعدما التهم 25 من خرافهم، وتوجهت إثر ذلك مع طبيب بيطري إلى المكان".

تطلّب الأمر محاولتين للإمساك بهذا النمر ونوعه نمر فارسي يبلغ من العمر نحو 5 سنوات ويزن نحو 100 كيلوغرام، وفق الطبيب البيطري سليمان تمر.

وقال سعدو إنه "في المحاولة الأولى فرّ بعيداً وهاجم اثنين من سكان القرية ما أدى إلى إصابتهما".

وعادت قوات حماية البيئة في صباح الخميس إلى المكان نفسه.

وأضاف "بحثنا عنه وكان الطبيب البيطري سليمان تمر يرافقنا.



ولحسن الحظ وجدناه وكان مصاباً برجله التي تعرضت لكسر.



أعطيناه جرعتين إلى ثلاث جرعات تخدير حتى تمكنا من الإمساك به" وإحضاره إلى حديقة الحيوانات في مدينة دهوك.

وأوضح الطبيب البيطري أن "النمر وقع في مصيدة أحد رعاة الغنم في زريزة ...



للأسف، المصيدة كانت موجودة في الرجل"، موضحاً "اليوم قمنا بالاجراء اللازم وهو عملية بتر واستئصال للفخذ الأيمن وسيبقى تحت مراقبتنا لفترة طويلة".

ويشرح الطبيب تمر "لأول مرة تتم مشاهدته بشكل حي، رأوا مثله في أربيل والسليمانية بصور حرارية، وفي دهوك قبل سنوات لكنه كان مقتولاً".

وهذا النوع من السنوريات موجود في العراق وفي تركيا ومناطق من سوريا ولبنان وإيران ومصر وأفغانستان، ويعتبر نوعاً "مهدداً بالانقراض" وفق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، فلم يبق منه سوى نحو ألف في الطبيعة ومئتين في الأسر.

"فرانس برس"

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