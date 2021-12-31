الكشف عن مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية في بغداد (وثيقة)

2021/12/31 | 22:00 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

وجاء في وثيقة صادرة عن المقر المتقدم في لقيادة عمليات بغداد، ما نصه: "وردت معلومات مؤكدة من مصادرنا تفيد في نية عناصر خارجة عن القانون استهداف السفارة الأمريكية في نفس توقيت الضربة الأمريكية التي استهدفت الشهيدين أو فجراً، ومن المحتمل أن يكون الاستهداف من شارع فلسطين أو الشعلة".

أدناه الوثيقة:

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