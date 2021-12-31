2021/12/31 | 22:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن إحباط تعرض لتنظيم داعش شمال محافظة ديالى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء 23 ولواء نداء ديالى بالحشد الشعبي تمكنت من احباط تعرض شنه عناصر فلول داعش الارهابي على منطقة الصفرة شمال ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط تعرض إرهابي شمال ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط تعرض إرهابي شمال ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).