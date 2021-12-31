إنهاء تكليف مهام مدير استخبارات بابل

2021/12/31 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأنهاء تكليف العميد علاء شبر من مهام مدير استخبارات بابل، وتعيين آخر بدلاً عنه؛ وذلك على خلفية “مجزرة جبلة”.

وقال المصدر في حديث صحفي، إنه “تم انهاء تكليف العميد علاء شبر من مهام مدير استخبارات بابل”.

وأضاف، أنه “تم تكليف العميد ظافر تركي بالمنصب أعلاه”.

وفي وقت سابق من اليوم، تمت إقالة قائد شرطة بابل اللواء علي هلال الشمري، وتكليف اللواء خالد تركي، معاون القائد المقال، بمهام تمشية أمور قيادة شرطة المحافظة.

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