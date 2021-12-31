هاتف مميز يعيد اسم Tecno للمنافسة في عالم الأجهزة الذكية

2021/12/31 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت Tecno مؤخرا عن هاتف ذكي يتوقع له أن يلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية.

وحصل هذا الهاتف على تصمصم مميز جدا، إذ قسمت واجهته الخلفية إلى قسمين، قسم أملس لماع يضم عدسات الكاميرا وقسم آخر مزين بخطوط طولية بتصميم جذاب.

ويأتي هيكل الهاتف بأبعاد (169/76.8/8.8) ملم، أما شاشته فأتت من نوع IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الجيد له معالج MediaTek Helio G85، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وزودته Tecno بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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