إحباط تعرض

2021/12/31 | 22:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أحبط الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تعرضاً لفلول "داعش" الإرهابي شمال محافظة ديالى.

وذكر بيان للحشد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة من اللواء 23 ولواء نداء ديالى بالحشد الشعبي تمكنت من احباط تعرض شنه عناصر فلول "داعش" الارهابي على منطقة الصفرة شمال ديالى".

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