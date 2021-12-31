بيلنكن يؤكد على ضرورة الانخراط في حوار جدي مع روسيا بشأن أوكرانيا

2021/12/31 | 22:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، على ضرورة الانخراط في "حوار جدي" مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.

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