هل تشك في ما تأكله؟.. هذا المطعم في دبي يستخدم التكنولوجيا لوقف الاحتيال في المأكولات البحرية

2021/12/31 | 22:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا طلبت سمك النهاش في مطعم، فمن المحتمل أن تتوقع أن يتم تقديمه.لكن التقارير المتعددة على مدى العقد الماضي تشير إلى أن هناك فرصة قوية لأنك ستحصل على سمكة منخفضة القيمة.

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