حقوق الانسان تكشف عن أمر خطير حصل في حادثة جبلة

2021/12/31 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

كشفت مفوضية حقوق الانسان في محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن اجراءاتها المتخذة بشان حادثة جبله واشارت الى أمر خطير.

وقال مدير مكتب المفوضية، احمد العطار، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "بالرغم من ان التحقيقات لم تكتمل لحد الان الا ان مفوضية حقوق الانسان اشرت امرا خطيرا حصل خلال الحادث".

وأوضح أن "الامر هو استخدام القوة المفرطة التي لاتتناسب مع الفعل مهما كان وحتى لو كان هذا الشخص ارهابي فلاتحتاج العملية لاستخدام هذه القوة وسقوط هذا العدد المخيف من الضحايا".

وأضاف: "مايعاب ايضاً هو ان القوى التي نفذت العملية هي قوة من الداخلية والتي يجب ان تكون مدربة على مثل هذه العمليات بالتفاوض والقاء القبض على المتهمين دون سقوط ضحايا".

وأشار العطار الى أن "مكتب المفوضية شكل لجنة لمتابعة الحادث ومجريات التحقيق وسيقوم برفع تقرير هذه اللجنة عند اكتماله الى الادعاء العام".

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