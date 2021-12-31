إحباط تعرض “داعشي” شمال ديالى

2021/12/31 | 22:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أحبط الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، تعرضاً لفلول “داعش” الإرهابي شمال محافظة ديالى.وذكر بيان للحشد، أن “قوة من اللواء 23 ولواء نداء ديالى بالحشد الشعبي تمكنت من احباط تعرض شنه عناصر فلول “داعش” الارهابي على منطقة الصفرة شمال ديالى”.

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