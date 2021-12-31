أيلول: مؤتمر التطبيع و ’مدونة السلوك’.. عفو خاص و ’سيدة الخضراء’

2021/12/31 | 22:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس - أُسرة التحرير

يستعرض "ناس نيوز"، حصاداً موجزاً لأبرز الأحداث التي شهدها العام 2021، وذلك عشية نهايته.

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وفي أدناه "جانب من أبرز الأحداث" التي شهدها شهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي:

"سيدة الخضراء"

في الأول من أيلول 2021، أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بياناً دحض فيه إشارات الصلة بـ"مجموعة تزوير الانتخابات"، فيما أشار إلى أن المجموعة عبارة عن "شبكة معقدة" تضم سياسيين ونواباً، ولا علاقة لمستشاري رئيس الحكومة بها.

وفاة المرجع الحكيم

توفي المرجع الديني محمد سعيد الحكيم، في الثالث من أيلول، في محافظة النجف، إثر سكتة قلبية مفاجئة.

حكومة لبنانية جديدة

في العاشر من أيلول، وقع الرئيسان عون وميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بحضور رئيس مجلس النواب.

رئيس جديد للادعاء العام

اصدر مجلس القضاء الأعلى، في الاربع عشر من أيلول، أمراً قضائياً بتكليف القاضي نجم عبدالله احمد بمهام رئاسة الادعاء العام.

درجال رئيساً للاتحاد

في الرابع عشر من ذات الشهر، فاز وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

مدونة "السلوك الانتخابي"

في الخامس عشر من أيلول، وُقّعت في بغداد "مدونة السلوك الانتخابي"، بحضور رئيسي الجمهورية والوزراء، وقادة وممثلي القوى السياسية، ورئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وتهدف الى "نشر ثقافة التعايش والتسامح والسلم المجتمعي في العراق، فضلا عن حرصها على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية المقبلة".

تأجيل خليجي 25

قرر المكتب التنفيذي لرؤساء اتحادات الدول الخليجية، في العشرين من أيلول، تأجيل بطولة خليجي 25، مع الاحتفاظ بـ"حق العراق باستضافتها".

مؤتمر التطبيع

أعربت الحكومة العراقية، في الخامس والعشرين من أيلول، عن رفضها القاطع لمؤتمر ’التطبيع’ مع إسرائيل الذي عقدته شخصيات عشائرية عراقية في مدينة أربيل.

عفو خاص

أوصى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الثلاثين من أيلول، بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء في السجون العراقية باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام.

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