“مجزرة بابل”.. جريمة مروعة فاعلها مجهول وروايات متضاربة

2021/12/31 | 22:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أقالت وزارة الداخلية العراقية، قائد شرطة محافظة بابل، علي هلال الشمري، على خلفية المجزرة التي ارتكبت في بلدة جبلة شمالي المحافظة، وقتل فيها 20 شخصا، بينهم نساء وأطفال، فيما تضاربت الرويات حول الحادثة، ففي الوقت الذي قالت فيه القوات الأمنية، إن الشخص الرئيس في القضية، مطلوب بتهم الارهاب، تحدثت مصادر ميدانية، ومحلية، …

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جريمة مروعة فاعلها مجهول وروايات متضاربة أولاً على النور نيوز.

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