الاعلام الامني: ضبط مواد متفجرة في مناطق متفرقة من نينوى

2021/12/31 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، ضبط أسلحة ومتفجرات لداعش بعملية نوعية غربي نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (31 كانون الاول 2021)، انه "تأكيدا لمهامها في الوصول الى مخابئ أسلحة واعتدة داعش الارهابي وبعملية نوعية استباقية ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15، وبالتنسيق مع استخبارات الفوجين الاول والرابع للواء المشاة 73، تم ضبط 42 قنبرة هاون عيار 60 ملم، و19 قنبرة هاون عيار 82 ملم، و18 قذيفة مدفع عيار 130 ملم، و14 صمام اصطدام، و11 قنبرة هاون 120 ملم، 5 رمانات قاذفة، و3 صواريخ كراد، بالاضافة الى قنبرة طائرة مسيرة، وقذيفة مدفع 155ملم".

وأضاف البيان، أنه "تم ضبط المواد في مناطق قرية كرولاند التابعة لناحية زمار ومنطقة الشيخ ابراهيم بناحية المحلبية، وجنوب مطار تلعفر غربي نينوى"، لافتا الى أن "مفارز الجهد الهندسي المرافقة للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

N.A

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