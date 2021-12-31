2021/12/31 | 22:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. احتفالات المواطنين برأس السنة في #دهوك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ccXt_X1SF9Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. احتفالات المواطنين برأس السنة في #دهوك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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