روشتة تطوير الإعلام المصري - محمد عمارة تقي الدين

2021/12/31 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين"لقد أضحى الإعلام هو العضو السادس عشر فى مجلس الأمن الدولي"، هكذا وصفت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة تصاعد نفوذ وسائل الإعلام بشكل ملحوظ ومن ثم تأثيرها المركزي في عملية صُنع واتخاذ القرار الدولي.



وهو ما أكد عليه عالم الاجتماع هربرت شيلر إذ يقول :" إن تدفق المعلومات أضحى مصدراً لسلطة لا نظير لها"، فقد أصبح الإعلام أداة ذات تأثير نافذ وعميق في بنا ......





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