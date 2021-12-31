اليسار الفلسطيني وتحديات المرحلة المقبلة ( 2 من 2) - نهاد ابو غوش

2021/12/31 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش وفرص استنهاض اليسار في النضال الوطني التحرري الفلسطينينهاد أبو غوش* من الصعب، بل المستحيل، على أي فصيل يساري أن يتصدى بمفرده لهذه المهمة بكل تحدّياتها البرنامجية والتنظيمية، ولعل حالة الانقسام والتشظّي التي تعيشها فصائل اليسار هي ما يشكك الناس وينفّرها من طروحات هذا اليسار، ويعزله عن جمهوره العريض، ويدفع فصائل اليسار إلى الانكفاء على ذاتها والانشغال بقضاياها الذاتية والداخلية، وهي حالة نعا ......





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