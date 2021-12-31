أنا وأنت وليلة العيد السعيد - عباس علي العلي

2021/12/31 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي أنا وظلك نحتفل بعام جديدنتبادل نخيب خيباتناونضحكما ينقصنا شمعة تنير المكانوزجاجة خمر أو نبيذوربما قليلا من الفرحأمد يدي تحو يدكفتذهب صوب الفراغتستحي أن تقول لي أيها المجنونليس هناك من يدمجرد ظل فارغ من روحقلت لها لست ثملا حتى أدرك وهميفأنتظري مكانك لعل يد تمتد إليك******صوت قادم من إعماق العتمةلكنه وئيدعام جديدعام سعيدعام شهيد ......





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