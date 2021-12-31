الاتصال الهاتفي بين بوتين وبايدن

2021/12/31 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين أن الولايات المتحدة "سترد بشكل حاسم" على أي غزو لأوكرانيا.

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