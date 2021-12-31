2021/12/31 | 22:51 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير أمني عراقي لـRT: مجزرة جبلة جنائية وإرهابية والقوات الأمنية تتحمل مسؤوليتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/31 | 22:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير أمني عراقي لـRT: مجزرة جبلة جنائية وإرهابية والقوات الأمنية تتحمل مسؤوليتها) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير أمني عراقي لـRT: مجزرة جبلة جنائية وإرهابية والقوات الأمنية تتحمل مسؤوليتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).