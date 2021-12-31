تشرين الأول: أول اقتراع مبكّر.. جريمتا الهوّاشة ونهر الإمام.. تعطّل طويل لـ’فيسبوك’

2021/12/31 | 22:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس - أُسرة التحرير

يستعرض "ناس نيوز"، حصاداً موجزاً لأبرز الأحداث التي شهدها العام 2021، وذلك عشية نهايته.

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وفي أدناه "جانب من أبرز الأحداث" التي شهدها شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي:

ذكرى تشرين

في الأول من تشرين الأول 2021، تجمعت حشود تحت نصب الحرية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد لإحياء ذكرى انطلاقة احتجاجات تشرين 2019.

تعطّل طويل لـ"فيسبوك"

ضرب عطل مفاجئ فيسبوك، في الرابع من تشرين الأول، استمر لساعات، وتحوّلت القضية إلى مناسبة لما يشبه الاحتفال أو التسلية على تطبيقات تويتر وتلغرام وفايبر وغيرها من التطبيقات التي لم يشملها التوقف.

استبعاد المُلا

في الخامس من الشهر ذاته، صادقت الهيئة القضائية للانتخابات، على قرار استبعاد مرشح تحالف "تقدمط حيدر الملا، عن السباق الانتخابي، ورد الطّعن المقدم من قبله.

الاقتراع الخاص

في أبولى ساعات صباح الثامن من تشرين الأول، أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن بدء توافد القوات الأمنية بمختلف صنوفها بكثافة على مراكز الاقتراع للمشاركة في التصويت الخاص.

أول انتخابات مبكرة

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشر من تشرين، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003

الإيقاع بنائب البغدادي

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الحادي عشر من تشرين الأول، القبض على "سامي جاسم" نائب أبو بكر البغدادي خلال عملية مخابراتية خارج العراق.

رفض النتائج الأولية

قال زعيم تحالف الفتح هادي العامري، في الثاني عشر من تشرين الأول، "لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن، وسندافع عن اصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة"، وذلك بعد إعلاان المفوضية نتائج أولية لاقتراع العاشر من تشرين.

النتائج مطابقة

أكد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنداوي، في السادس عشر من تشرين، اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية المحجورة، لافتاً الى أن"نتائج العد اليدوي جاءت مطابقة للالكتروني".

مطلوب جديد في قبضة العراق

في الثامن عشر من تشرين الأول، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القاء القبض على غزوان الزوبعي، الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد) المسؤول عن "تفجير الكرادة الدامي" الذي وقع في العام 2016.

تدويل قضية المياه

أكدت وزارة الموارد المائية، في الحادي والعشرين من تشرين الأول، أنها قامت برفع طلب الى وزارة الخارجية من أجل تقديم شكوى لدى محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان العالمية ضد إيران، نتيجة عدم مشاركتها الضرر المائي مع العراق، على غرار تركيا وسوريا.

وفاة سمير صبيح

في الثاني والعشرين من تشرين الأول، توفي الشاعر الشعبي العراقي سمير صبيح، إثر حادث سير في محافظة واسط.

مجزرة "الهوّاشة"

في السادس والعشرين من تشرين الأول، شن مسلحون هجوماً على قرية الرشاد في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، أوقع عدداً كبيراً من الضحايا والجرحى بين صفوف أهالي القرية، وتلته ردود أفعال انتقامية تجاه قرية "نهر الإمام" المجاورة للمنطقة.

أزمة تصريحات قرداحي

في السابع والعشرين من تشرين الأول، تسبب وزير الإعلام اللبناني في الحكومة الجديدة جورج قرداحي، بأزمة إثر وصفه الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن بأنها "عبثية".

محاولة تسميم ملا بختيار

اُعلن في السليمانية، في الثامن والعشرين من تشرين الأول، عن نجاة القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار من محاولة اغتيال بالسُم القاتل، ونقله إلى المانيا للعلاج.

إجازات سياقة دولية

في التاسع والعشرين من تشرين الأول، أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، البدء في تقديم خدمة "إجازة السوق الدولية" للمواطنين العراقيين وفق إجراءات محددة.

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