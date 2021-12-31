وثيقة تكشف عن مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية في بغداد

2021/12/31 | 23:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن مخطط لاستهداف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.وجاء في وثيقة صادرة عن المقر المتقدم في لقيادة عمليات بغداد، ما نصه: “وردت معلومات مؤكدة من مصادرنا تفيد في نية عناصر خارجة عن القانون استهداف السفارة الأمريكية في نفس توقيت الضربة الأمريكية التي استهدفت الشهيدين أو فجراً، ومن المحتمل أن يكون الاستهداف من شارع فلسطين أو الشعلة”.

أدناه الوثيقة:

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