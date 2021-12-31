نيسان تكشف عن سيارة

2021/12/31 | 23:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت شركة نيسان موتورز اليابانية لتصنيع السيارات، عن سيارة أريا "Ariya" الاختبارية الكهربائية كلياً، والتي صممت بمقعد واحد ضمن مشروعها لاستكشاف وتطوير وعرض كيفية استخدام مجموعة نقل الحركة في فئة السيارة.وتستكشف نيسان أريا الاختبارية أحادية المقعد أسلوب الأداء الكهربائي المستقبلي للشركة، والذي قدم في فعالية Nissan Futures بحضور مدير عام العلامة التجارية خوان مانويل هويوس.وتُعد أريا الاختبارية الجديدة إحدى سيارات نيسان الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تم تزويد مقدمتها بشبك V motion الأمامي الكهربائي المضيء، وهو عنصر شائع في سيارات نيسان الحالية.فيما استوحت الشركة تصميم الجزء الجانبي من أسطح أريا الانسيابية المصنعة من ألياف الكربون، حيث أدّت مشاركة نيسان في بطولة ABB FIA Formula E العالمية دوراً رئيسياً في صياغة شكل السيارة الجديدة، كما ساهمت المشاركة في نقل متعة السيارات الكهربائية الخالية من الانبعاثات إلى الجمهور العالمي.

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