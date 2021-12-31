شاهد بالفيديو.. الامارات تحتفل بالعام الجديد | احتفالات العام الجديد

2021/12/31 | 23:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n7tZ8fqDS4s

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