2021/12/31 | 23:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HwDjMUbq33c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي : العراق بات خاليا من أي عنصر من قوات التحالف) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي : العراق بات خاليا من أي عنصر من قوات التحالف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).