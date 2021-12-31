مصر.. القبض على شخص انتحل صفة ضابط شرطة خلال مشاجرة عنيفة

2021/12/31 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف بيان لوزارة الداخلية المصرية، الجمعة، ملابسات المشاجرة التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي، إثر انتشار مقاطع فيديو عنها خلال الساعات الأخيرة.

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