قبيحة وقذرة وسيئة 1976 (ايتوري سكولا):خلية النحل - بلال سمير الصدّر

2021/12/31 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر الآن،ربما يكون ما نحن بصدده،هو أهم أفلام ايتوري سكولا على الاطلاق،لكن علينا التوقف قليلا قبل الحكم...قبل الحكم على الفيلم بشكل عام.الفيلم هو من انتاج كارلو بونتي،وحصل عنه ايتوري سكولا على جائزة افضل فيلم من مهرجان كان.منزل صغير جدا وحقير ويضم عددا كبيرا جدا من الافراد الذين يقترنون مع بعضهم البعض بصفة قربى،بحيث،يبدو أن الحب يجب فعله في العلن،ويجب على الآخرين أن يغضوا النظر حتى عن اصوات الأ ......





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