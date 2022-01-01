وفاة الممثلة الأمريكية المحبوبة بيتي وايت عن عمر يناهز 99 عامًا

2021/12/31 | 23:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت يوم الجمعة بيتي وايت، التي كانت شخصياتها وأدوارها لكبار السن الساخرة من الشخصيات المحبوبة في البرامج التلفزيونية والأفلام، مثل "The Golden Girls" و"Boston Legal" و"Hot in Cleveland"، حسبما قال وكيلها جيف ويتجاس في بيان لمجلة "بيبول".

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