2021/12/31 | 23:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شهد العراق خلال العام 2021، أحداثًا لافتة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، انعكست بشكل مباشر على أوضاع البلاد بشكل عام.تفجير ساحة الطيران شهدت البلاد في أول شهر بالعام 2021، حادثا دمويا، بعدما فجّر انتحاريان نفسيهما في منطقة الشورجة، المكتظة بالباعة والمتبضعين، في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، مما أدى إلى مقتل نحو …

ظهرت المقالة “جردة حساب”..



أبرز الأحداث التي شهدها العراق خلال 2021 أولاً على النور نيوز.

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