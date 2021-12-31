تشرين الثاني: استهداف الكاظمي وانقسام ’اليكتي’.. الحكم على ’فرقة الموت’

2021/12/31 | 23:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس - أُسرة التحرير

يستعرض "ناس نيوز"، حصاداً موجزاً لأبرز الأحداث التي شهدها العام 2021، وذلك عشية نهايته.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وفي أدناه "جانب من أبرز الأحداث" التي شهدها شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي:

الحكم على "فرقة الموت"

في الأول من تشرين الثاني 2021، قضت محكمة جنايات البصرة، بحكم الإعدام ضد أحد المتهمين باغتيال الإعلاميين أحمد عبدالصمد وصفاء غالي، ضمن ما عُرفت بـ"فرقة الموت".

رئيس جديد للأمن الوطني

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، في الثاني من تشرين الثاني، بإنهاء تكليف عبد الغني الأسدي، من رئاسة جهاز الأمن الوطني، وتكليف حميد رشيد فليح الشطري لإدارة المنصب.

رحيل صباح فخري

في الثاني من الشهر ذاته، نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا الفنان السوري الكبير صباح فخري الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاما.

العراق ينضم لاتفاق باريس

انضم العراق، في الثاني من ذات الشهر، رسمياً، الى اتفاق باريس للتغيرات المناخية واودع صك الانضمام.

قرارات استبعاد من "اليكتي"

قرر الاتحاد الوطني الكردستاني في الثاني من تشرين الثاني، استبعاد لاهور جنكي من صفوفه، اضافة الى أعضاء القيادة، آلا طالباني، و آراس شيخ جنكي، و شادمان ملا حسن".

محاولة اغتيال الكاظمي

في السابع من تشرين الأول 2021، تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى محاولة اغتيال فاشلة بهجوم بطائرتين مسيرتين استهدفتا مقر إقامته في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وفاة خليل

توفي الممثل المصري أحمد خليل، في التاسع من تشرين الثاني، عن عمر ناهز 80 عاما، إثر صراع مع فيروس كورونا.

موقف من مجلس الأمن

أكد مجلس الأمن الدولي، في الخامس عشر من تشرين الثاني، دعمه استقلال وسيادة العراق ووحدة أراضيه فيما عبر عن تطلعه لتشكيل حكومة عراقية تمثل الجميع، أخذاً بالاعتبار نتائج الانتخابات الأخيرة.

تظاهرات طلبة السليمانية

في العشرين من الشهر ذاته، شهدت مدينة السليمانية، احتجاجات للطلبة؛ للمطالبة بتسلم منحتهم المالية، فضلاً عن المطالبة بتحسين واقعهم في الأقسام الداخلية.

أدفوكات يستقيل

قدّم المخضرم الهولندي ديك أدفوكات، في الثالث والعشرين من تشرين الثاني، استقالته من مهمة تدريب المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم، فيما قرر الاتحاد تسمية مساعده بيتروفيتش مدرباً.

ملابسات استهداف الكاظمي

في التاسع والعشرين من تشرين الثاني، أعلن مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، النتائج الاولية للجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤكداً إحالة مدير مكافحة المتفجرات والادلة الجنائية الى التحقيق بسبب التقصير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشرين الثاني: استهداف الكاظمي وانقسام ’اليكتي’.. الحكم على ’فرقة الموت’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشرين الثاني: استهداف الكاظمي وانقسام ’اليكتي’.. الحكم على ’فرقة الموت’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).