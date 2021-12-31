2021/12/31 | 23:39 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد قائد سلاح الجو في الحرس الثوري
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الإيراني العميد حاجي زاده، الجمعة، أن
الانتقام مستمر وأن طهران لن تسمح لقتلة
اللواء قاسم سليماني بأن ينعموا
بالراحة.
وقال زاده: "بعد استشهاد الحاج قاسم كان
يعلم الأم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تهدد قاتلي سليماني: لن تنعموا براحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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