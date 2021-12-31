إيران تهدد قاتلي سليماني: لن تنعموا براحة

2021/12/31 | 23:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد سلاح الجو في الحرس الثوري

الإيراني العميد حاجي زاده، الجمعة، أن

الانتقام مستمر وأن طهران لن تسمح لقتلة

اللواء قاسم سليماني بأن ينعموا

بالراحة.

وقال زاده: "بعد استشهاد الحاج قاسم كان

يعلم الأم

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