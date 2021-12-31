في امريكا وزارة للدفاع !!!!

2021/12/31 | 23:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

بعض الدول لديها وزارة تسمى وزارة

الدفاع ، والدفاع يعني الدفاع عن الوطن

اذا تعرض للاعتداء ، فهل ينطبق هذا

الامر على وزارة الدفاع الامريكية ؟ هل

حروب امريكا على حدودها ضد المكسيك م

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